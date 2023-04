Si les couleurs habillent le monde, elles ont déserté le corps et le coeur de Térébenthine. Née albinos, fille d'une artiste et d'un architecte, elle ne comprend pas pourquoi les nuances la laissent tant indifférente. Elle décide donc d'entreprendre une quête des émotions, pour imprégner son âme de toutes les teintes possibles. Son but : comprendre et atteindre le bonheur à travers ces couleurs.