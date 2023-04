Paris hanté Tome 1

Vous croyiez tout connaître de Paris, la Ville Lumière tant vantée par les poètes ? Il y a certes la Capitale, qui rayonne depuis toujours sur le monde de la culture et celui de la mode, mais il existe également un tout autre Paris qui ne se dévoile qu'aux initiés. Loin des clichés des guides touristiques et du cinéma, Paris cache un passé sombre et violent, à la mesure de l'Histoire de France. La Capitale, inquiétante à souhait, possède tous les ingrédients, pour planter le décor de phénomènes paranormaux. Les épisodes les plus sombres de la ville ont vu défiler des crimes abominables commis derrière de vieilles murailles historiques ou les murs de demeures bourgeoises. En témoignent un hôtel particulier du Marais ayant abrité une tueuse en série au XVIIe siècle, ainsi que les cachots humides de la Conciergerie encore hantés par les victimes de la Révolution, les abords de la cathédrale Notre-Dame fréquentés par un ancien tailleur de pierre qui vendit, au Moyen Age, son âme au Diable, la rue de la Grange-aux-Belles où s'élevait jadis le sinistre gibet de Montfaucon. Et tant d'autres... Prenez votre courage à deux mains et laissez-vous transporter par Sylvie Havart dans une odyssée, qui, loin d'être bucolique, ne vous laissera pas indemne. La découverte du Paris hanté, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence dans vos pires cauchemars, pourrait être pour vous, amis lecteurs, une véritable révélation...