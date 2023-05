Un max de Max

A cause d'une mauvaise manipulation informatique (avec prélèvement du compte bancaire) Max et ses parents se voient obligés de partir dans un village de vacances en Espagne. La route promet d'être longue jusqu'à Lloret de Mar. La musique des parents, les bouchons, le chien qui ne sent pas très bon : tout ça annonce un mois bien pourri pour Max. Mais juste avant d'arriver au premier péage, Max découvre que ce voyage peut devenir passionnant...