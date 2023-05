Isaure et la fête foraine

Isaure a le droit pour la première fois d'arpenter, seule, la fête foraine. Odeurs de sucre, manèges géants, confiseries appétissantes : la fête foraine est un terrain de jeu fascinant, un endroit qui suscite sans cesse le désir. Mais Isaure va se trouver face à face avec une petite confiseuse, au stand des guimauves et des pommes d'amour, et, impressionnée par cette petite fille plus autonome qu'elle et un brin moqueuse, elle va devenir la proie de son imagination galopante. La confiseuse se fait ogresse dans la tête d'Isaure, le décor se déforme autour d'elle, transformé par sa peur. Dès lors la fête foraine, qui rime avec émerveillement, rime aussi avec frisson ; mais n'est-elle pas toujours ce lieu ambivalent, où l'on tremble dans les trains fantômes, où l'on est entouré de reflets inquiétants dans le palais des glaces ? ... Isaure va devoir affronter ses peurs et calmer son coeur, pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, apaisée et grandie.