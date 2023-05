Melvina Tome 2

"Ils m'ont oubliée ! Plus personne n'a donné de nouvelles ! Même pas une plume de Ben sur le rebord de la fenêtre. ". . Aldiqua et ses étranges habitants semblent n'être qu'un lointain souvenir pour Melvina. Ces derniers temps, la jeune fille rumine sans cesse et le bon Otto, son chat, subit ses sautes d'humeur, son agressivité et sa mélancolie... Elle se sent seule au monde. Que lui arrive-t-il ? Aldiqua ne l'a pourtant pas oubliée, bien au contraire ! Mais la ville est en proie à un mal inconnu : quelque chose de monstrueux l'a infectée. Les enfants et les abeilles ont disparu, tout comme les goûts et les saveurs. Le silence et le froid gagnent du terrain chaque jour et un profond sentiment de solitude a investi les lieux... N'est-il pas temps, pour Melvina, de retourner à Aldiqua ? Plus qu'une quête à travers Mondobscur, à la rencontre des Enchanteuses et à la recherche du sale Malcapé, ce second tome propulse Melvina dans une contrée mystérieuse dont nul ne détient la carte, celle de... l'adolescence !