Guide de couture à la surjeteuse et à la recouvreuse

Les surjeteuses et les recouvreuses, tout en remplissant toutes les fonctions d'une machine à coudre classique, permettent un gain de temps considérable, des finitions de qualité professionnelle, et une couture incroyablement facilitée des tissus extensibles comme le jersey. Christelle Beneytout et Sandra Guernier se proposent ici de vous aider à dépasser l'apparente complexité des surjeuteuses et des recouvreuses et de vous faire découvrir leurs trésors. Après un panorama des différents modèles en vente sur le marché français et de leurs caractéristiques, elles vous accompagnent dans l'exploration, pas à pas, de leurs vastes possibilités. Cette bible, très conviviale grâce aux nombreux modèles de couture montrés, détaille en photos toutes les techniques, des principes de base aux finitions décoratives complexes. Une occasion de franchir le pas et de venir grossir les rangs des nombreuses couturières amateurs adeptes de ces machines.