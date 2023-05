Etudiants : boostez vos résultats avec les Mind maps ! Mind maps, techniques de mémorisation, lecture rapide

Retenir tous les coursRéviser efficacementPenser plus viteEliminer le stress... Quels que soient votre filière et votre niveau d'étude, ce livre vous propose de faire le point sur vos méthodes d'apprentissage actuelles et vous donne toutes les clés pour les améliorer de manière spectaculaire, en libérant les formidables capacités cognitives de votre cerveau. Que vous souhaitiez : améliorer votre concentration et votre compréhension, optimiser vos capacités de mémorisation, gérer toutes les situations stressantes, prendre des notes efficacement, mieux planifier et préparer vos examens et évaluations... Avec Tony Buzan, ses mind maps, ses techniques de mémorisation ou de lecture rapide vous apprendrez comment améliorer et optimiser votre apprentissage au cours de vos études et ainsi booster vos résultats.