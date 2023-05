Je pratique le yoga future maman pour les nuls

Pratiquez une grande variété de postures de yoga prénatal pour vivre au mieux votre grossesse ! La relaxation n'aura plus de secret pour vous ! Le yoga offre de nombreux bienfaits, mentalement comme physiquement. Il est adapté à tous, à chaque étape de la vie : que l'on soit jeune ou âgé, souple ou raide, sportif ou non ! Et la femme enceinte, dont les besoins et les sens sont décuplés, en profite à merveille... Découvrez dans ce guide les postures à pratiquer durant la grossesse ainsi que des exercices de respiration, de relaxation et de méditation appropriés, pour se préparer à l'accouchement et bien sûr, se connecter à son bébé.