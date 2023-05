Dès que je suis entrée dans la maison, les ombres ont fondu sur moi comme des vautours et j'ai compris que cet été serait différent de tous les autres, que rien ne serait jamais plus comme avant. Ils sont sept, ils se connaissent depuis l'enfance, et comme chaque été, ils passent leurs vacances ensemble dans la maison de Martin et Enora. Mais cette année, quelque chose a changé, peut-être à cause de l'entrée en scène de Marianne, une inconnue ? Qui est Marianne, d'où vient-elle ? Que cache Maïwenn, la mal-aimée de leur bande ? Et qui est vraiment Estelle, la très belle et désirable Estelle ? Mais surtout, quelle est cette ombre qui plane sur leur été comme un oiseau de malheur ?