Les bisous de maman. Livre câlin

Le premier livre de bébé, avec de la feutrine à toucher ! Un bisou sur le nez, un bisou dans le cou, un bisou sur le front... Moi, j'aime tous les bisous. Mais ceux que je préfère, ce sont ceux de Maman ! Un tout-carton avec des bords en feutrine colorés, une histoire tendre entre une maman et son bébé, et d'adorables animaux à toucher sur chaque page. Un livre plein de douceur, pour éveiller bébé et développer son sens du toucher ! Dans la même collection : - Les câlins de Papa - Bonjour, petit tigre - Bonne nuit, petit lapin