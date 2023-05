Chance ou malchance, qui peut le dire ? Parfois, les choses ne sont pas ce que l'on croit... Ours et Petit Garçon jouent dans la forêt quand, tout à coup, Ours dégringole ! Malchance ? Non, il est tombé sur un diamant ! Chance alors ? Qui peut le dire... Lauréat du Prix des Incorruptibles (CE2/CM1), 2021-2022 pour " La classe des mammouths " ; Lauréat, avec Charlotte Bellière, du prix de la SCAM 2019 pour " Le géant ou l'incroyable aventure des émotions " ; L'album " Superlumineuse " de Ian De Haes figure dans les finalistes 2020 pour le Prix des Libraires du Québec.