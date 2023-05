La pluie du matin n'arrête pas le pélerin

A la question : "? Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire Saint-Jacques ??? ", une seule réponse possible : "? Tout, ça a tout changé...? " Marjorie Séchan, 36 ans, Parisienne d'adoption, a consacré la moitié des dix dernières années de sa vie à une carrière décevante dans le marketing du nettoyant de cabinet et l'autre moitié à un mariage tout aussi peu reluisant. Après avoir été spoliée d'une promotion qui lui revenait de droit par une jeunesse blonde, elle décide de laisser son quotidien derrière elle, le temps d'une expérience spirituelle : 200 kilomètres à pied, dans la campagne française, sur les chemins de Saint-Jacques entre le Puy et Conques. Au gré des étapes de la pérégrination qui rythment le roman, on vit les petites aventures – rocambolesques – et les grandes rencontres – truculentes – qui font le chemin. Mais c'est surtout son voyage intérieur que nous partage Marjorie, entre souvenirs et projections, alors qu'elle apprend à redéfinir ses priorités, surtout lorsqu'elle découvre qu'un passager clandestin s'est embarqué avec elle.