Pyrénées Occidentales. Pays basque, Béarn

Des Pyrénées-Atlantiques aux Hautes-Pyrénées occidentales, cette portion du GR® 10 relie Hendaye à Arrens. A travers le Pays basque et le Béarn, les cols se succèdent et dévoilent de beaux panoramas. L'itinéraire se termine par le parc national des Pyrénées dans la vallée d'Ossau où l'imposant pic du Midi d'Ossau s'impose dans le paysage composé de troupeaux et de villages typiques pyrénéens.