New York. Avec Pénélope Bagieu

Nouvelle formule 2023 Dans ce Cartoville pas comme les autres, visitez New York avec l'autrice- illustratrice Pénélope Bagieu (Culottées, California dreamin', Les Strates...) et emboîtez-lui le pas de Central Park à Brooklyn et du Lower East Side à Harlem ! LE GUIDE IDEAL DES COURTS SEJOURS Avec les dessins et les textes de Pénélope Bagieu, drôles, pétillants et pleins de fraîcheur, ses adresses pépites, illustrées et pucées sur nos cartes. Les astuces de Pénélope pour mieux profiter de New York et ses idées d'échappées hors de la ville ! Et toujours les incontournables, les quartiers et leurs cartes précises sur dépliant, et toutes les informations pratiques indispensables