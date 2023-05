Des petits bonheurs à tous les étages

" Les personnes sans potentiel n'existent pas, ce sont juste des personnes qui ne sont pas à leur place " Raphaëlle Giordano. Joanna Baron, compagne d'un fiscaliste en vue, mène une existence tranquille, dans un quartier huppé d'une ville de la région parisienne. Mais l'arrestation de son conjoint pour association de malfaiteurs et blanchiment d'argent bouleverse le quotidien de cette mère de trois enfants. Sans argent ni maison, elle est contrainte, avec appréhension, de s'installer de l'autre côté du périph. Au coeur d'une cité. Là, entre surprises et hasards de la vie, les destins de Joanna et de ses enfants vont croiser ceux de Djibril, mystérieux voisin toujours entouré de bimbos, de Raymond, jeune retraité qui peine à déclarer sa flamme à une des locataires, ou encore de Fatou qui combine trois emplois et l'éducation de ses enfants, tout en conservant un éternel sourire. Des petits bonheurs inattendus à tous les étages qui vont changer sa vision du monde et lui apporter une énergie insoupçonnée. Car l'intégration, nous rappelle Sandra Martineau dans ce roman tendre, drôle et optimiste, reste avant tout une découverte de soi à travers les autres.