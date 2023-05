La nouvelle élite souverainiste

Le souverainisme est un thème politique suscitant un fort engouement, mais demeure porté par des communautés d'influence et des mouvements politiques très morcelés. Il traverse tout le spectre des clivages anciens, de la droite à la gauche. Si tous les mouvements souverainistes défendent l'identité et la culture française, ils sont en grand désaccord sur ce qui les définit ainsi que sur leur rapport à l'identité et la personnalité de chaque individu. Ce livre vise à donner des racines philosophiques et historiques profondes au souverainisme, à montrer en quoi il est une vision complète du monde, de la place de l'homme dans l'univers et face à ses origines, non un simple sentiment de nostalgie surannée. Le titre peut laisser penser qu'il s'agit d'un ouvrage élitiste. Il n'en est rien : constituer une élite n'est pas une question de diplôme ou de position sociale, mais est affaire d'attitude et de comportement. La nouvelle élite se rencontre dans toutes les classes sociales, des plus modestes aux plus élevées. Ce livre fait connaître une aventure humaine et l'état d'esprit d'une communauté d'hommes et de femmes, afin de constituer une force politique porteuse de renouveau. Il est une réponse aux précédentes décennies de nihilisme et de cynisme maquillés sous les traits des fausses modernités et des fausses éthiques. Il propose des solutions politiques et économiques concrètes, montrant que le souverainisme est un atout battant aisément le progressisme face aux défis du monde moderne.