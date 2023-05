Pitcher comme un pro. 8 étapes pour être inoubliable

Le guide complet sur l'art du pitch. Pour tous les lecteurs qui ont la gorge nouée quand c'est leur tour de parler dans un tour de table ou lors d'un événement network, Christine Morlet a élaboré un programme en huit étapes pour apprendre à pitcher. Elle-même conférencière professionnelle, elle révèle toutes ses astuces pour laisser une bonne première impression, marquer les esprits de façon originale et être brillant lors de toutes ses présentants, que celles-ci durent quelques secondes ou quelques minutes. Le lecteur découvrira dans ce livre comment gagner en clarté et en légitimité dans tous les contextes (présentation de soi, de son entreprise, d'un projet, dans une soirée entre amis ou dans un événement network, pour négocier avec son banquier ou trouver des partenaires...). Il apprendra notamment : quelles sont les 7 questions à se poser pour élaborer un plan solide ; l'art de se vendre (personal branding) ; les bases d'un storytelling réussi ; des techniques de mémorisation et de répétition.