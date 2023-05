Bonjour, petit tigre

Une jolie histoire d'animaux de la jungle avec des pièces de puzzle à assembler pour former un train ! Petit tigre saute dans sa locomotive et hop ! , le voilà prêt pour partir à la rencontre de tous ses amis ! A chaque page de l'histoire, l'enfant rencontre un nouvel animal de la jungle placé dans une grande pièce de puzzle, adaptée aux petites mains. Il suffit ensuite de les assembler pour former un petit train de 6 pièces (une locomotive et 5 wagonnets). Un tout-carton plein de douceur avec un train à assembler, pour éveiller bébé et développer sa motricité fine ! Dans la même collection : - Bonne nuit, petit lapin - Les câlins de Papa - Les bisous de Maman