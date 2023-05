À l'aube du monde. Roman

Il y a 120 000 ans, des explorateurs pas comme les autres : le roman de nos ancêtres. " Mon nom est Raghad. Qui signifie, le-vieux-qui-sait. J'appartenais au clan des Mahalis. Ne faisant qu'un avec la nature, nous vivions au rythme de l'apparition et de la disparition quotidienne du soleil, de l'apparence de la lune qui croissait et décroissait. Tout au long de ma longue vie, moi, Raghad, j'ai vu des animaux aussi grands que des collines. Des éléphants sauvages capables de vous broyer le crâne d'un coup de patte, des félins dont le seul rugissement pouvait vous exiler au Pays-qui-n'a-pas-de-nom. J'ai vu des êtres qui nous ressemblaient comme des frères. Pendant longtemps nous sommes côtoyés pacifiquement, jusqu'au jour où, mystérieusement, nos " frères " ont disparu et il n'est resté que nous. Si j'engrange mes souvenirs dans ma mémoire, c'est pour les transmettre un jour à ceux qui me survivront, aux enfants de mes enfants, aux enfants de ceux-ci, à tous ceux qui suivront. Mon seul espoir est que le clan des Mahalis ne disparaisse pas. Sinon, la terre sera vide d'humains et personne ne sera là pour témoigner de ce que fut notre existence. Oui, j'ai vu bien d'étranges choses. Je ne désespère pas d'en découvrir plus encore avant de partir pour le Pays-qui-n'a-pas-de-nom. Pour l'heure c'est l'histoire des Mahalis que je vous conte... " Dans ce conte aux confins de l'histoire et de l'imaginaire, Gilbert Sinoué nous entraine sur les traces des premiers hommes, de l'Afrique à la péninsule arabique, là où naquit l'humanité, il y a des centaines de milliers d'années.