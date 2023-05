Jean Moulin. Artiste, préfet, résistant

Dans la mémoire des Français, Jean Moulin incarne le héros par excellence. Unificateur de la résistance, représentant personnel du général de Gaulle dans la France occupée, Jean Moulin conduit sa mission jusqu'au sacrifice de sa vie. Au-delà des clichés, grâce à cet album richement illustré, on découvre un Jean Moulin attaché à sa Provence natale, sportif, aimant la vie et les femmes, doué d'un joli coup de crayon, et marchand d'art. Appuyé par plus de cent photos, lettres, documents, dessins et peintures, montrés ici pour la première fois, se dégage l'itinéraire singulier d'un républicain, haut fonctionnaire, homme de gauche, préfet, et dès juin 1940, farouche opposant à l'occupant nazi. Un Jean Moulin intime nous est révélé.