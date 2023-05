Deux bouts la relation ! Etre à l'écoute, Enrichir les relations

Qui ne s'est pas demandé un jour que faire, face à ce gamin qui pique des colères, ou à ce conjoint avec qui la relation n'est plus aussi fluide qu'au temps de la rencontre ? Ou encore, face à cette personne proche, que nous ressentons un peu envahissante, à qui nous disons souvent " oui " alors que nous pensons " non " au fond de nous ? Qui ne s'est pas interrogé sur sa façon de se situer dans une relation hiérarchique ou vis-à-vis d'un collègue de travail ? Sur une multitude de situations de tous les jours, bien concrètes, évoquées par les participants aux sessions de formation, l'auteur apporte son regard apaisant et clarifiant. Il propose des points de repère pour pouvoir intégrer au quotidien, une autre façon d' être, dans le respect de soi et de l'autre ; dans le désir que toute relation soit, pour chacun, une occasion de grandir.