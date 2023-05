Cook, eat, love

50 recette pour se faire du bien pour de bon ! Dominique Gassin, naturopathe australienne et fondatrice du Judy, restaurant healthy et chaleureux à Paris nous dévoile ses meilleures recettes. Des recettes simples, saines et délicieuses pour toute la famille. Naturellement sans gluten, sans lactose, sans additif et sans sucre raffiné pour ne garder que l'essentiel : la richesse des saveurs, l'énergie vitale ! Des recettes aussi bonnes que belles ! Plus qu'un livre de recettes, un style de vie sain et simple.