Cherry dans l'espace

Cherry vit sur une planète minuscule avec ses parents. Lorsque sa maman lui demande d'aller apporter quelques galettes au beurre de grouze à sa grand-mère malade, la fillette accepte avec plaisir et saute dans son super vaisseau spatial, direction la planète Granny. En chemin, elle tombe sur un autre vaisseau et révèle naïvement sa destination au pilote. Ni une, ni deux, le voilà qui met lui aussi le cap sur la planète Granny : il a une grand-mère à capturer et une petite fille à dévorer ! Gare au Molf,Cherry !