Nouvelle formule 2023 Quartier de Beacon Hill, Prudential Tower, Museum of Fine Arts, balade sur le Freedom Trail, université de Harvard, maisons de brique rouge et gratte-ciel de South End, match de base-ball au Fenway Park, restaurants de fruits de mer et salles de concert, rooftops et galeries d'art : suivez le guide ! LE GUIDE IDEAL DES COURTS SEJOURS 10 incontournables : tous les lieux à ne pas manquer Boston autrement : des activités insolites pour sortir des sentiers battus La ville en 3 jours : nos propositions pour organiser votre séjour Boston quartier par quartier : restaurants, bars, cafés, shopping, lieux de visite localisés sur une carte grand format Les environs : des échappées à 1h de la ville Carnet pratique : toutes les informations indispensables Retrouvez dans ce guide toutes les bonnes adresses de Grégory Durieu. Journaliste, Grégory parcourt la côte est des Etats-Unis sans relâche !