Khataï est une planète perdue au bout de l'univers qui appartient à la Communauté, l'empire galactique réunissant l'humanité qui a essaimé dans les étoiles. Lorsqu'il y est envoyé pour enquêter sur l'assassinat d'un haut dignitaire, le janissaire Kimsè ne doute pas un instant qu'il résoudra l'affaire. Surentraînés, les janissaires forment l'élite des investigateurs de la Communauté, redoutés pour leur efficacité proche de l'inhumanité. Mais alors que Kimsè progresse dans une enquête de plus en plus troublante, il réalise que Khataï est aussi un monde de légendes où une rébellion insaisissable gagne du terrain. Confronté aux mystérieux habitants de cette planète, il découvrira une vérité insoupçonnée... Après ses romans Ianos et Nemrod, Olivier Bérenval revient avec un polar futuriste et crépusculaire dont l'intrigue prenante se déroule dans l'univers de Nemrod.