Archives de notaires et généalogie. Les basiques de la généalogie

A travers les actes notariés se dessine le portrait de l'ancêtre, avec sa position sociale et son évolution, sa bonne ou mauvaise entente avec ses enfants ou ses voisins, la façon dont il a aménagé sa maison, la couleur des robes de son épouse, le nombre et le degré d'usure de ses casseroles, ses outils, les titres des livres qu'il a lus... Les documents des notaires constituent aussi de précieuses sources de remplacement pour remonter un arbre généalogique dans les régions où l'état civil a été largement détruit par les bombardements des dernières guerres. Ils sont utiles voire indispensables si vous perdez la piste d'une filiation. Des archives incontournables, mais encore faut-il savoir se repérer dans les fonds notariés et dans ceux qui peuvent en faciliter l'accès. Un guide pas à pas est nécessaire. Cette 3e édition tient compte des numérisations et indexations Internet et apporte de nouveaux exemples de recherche.