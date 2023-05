Une enquête de Beatrice Hyde-Clare : Une insolente curiosité

Une héroïne malicieuse et attachante, digne de Jane Austen et Agatha Christie, qui fait fi des convenances pour mener l'enquête. Rien de tel pour gâcher une fête qu'un meurtre sanglant dans la bibliothèque... Beatrice Hyde-Clare détonne au sein de la noblesse anglaise : orpheline sans mari, elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place. Mais quand Bea trébuche sur le corps sans vie du pauvre monsieur Otley dans la bibliothèque de la demeure des Skeffington, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités... et au divin duc de Kesgrave. La série a déjà conquis plus de 350 000 lecteurs américains !