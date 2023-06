Vendeur d'élite. Les techniques et secrets dévoilés des meilleurs vendeurs, 7e édition

De la prospection à l'entretien de vente, l'auteur s'appuie dans ce livre sur l'expérience et la pratique mises en oeuvre par des vendeurs confirmés et reconnus pour être les meilleurs de France dans leur secteur. A travers une démarche simple et efficace, illustrée d'exemples concrets, de conseils pratiques, de "ficelles" inédites et directement applicables, il aborde toutes les étapes de l'acte de vente. Une édition entièrement revue et corrigée, à l'occasion du 30e anniversaire de ce best-seller !