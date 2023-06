Gestion des déchets. Les différents types de déchets, les modes de collecte et de gestion, les filières de traitement, 6e édition

Réglementée par de nombreuses normes et textes legislatifs, la gestion des déchets évolue au fil des Grenelle de l'environnement et autres lois de transition énergétique. Synthétique et accessible, cet ouvrage se révèlera être un guide indispensable aux entreprises et collectivités locales devant adapter leurs pratiques aux législations les plus récentes. Intégralement mise à jour en tenant compte des dernières évolutions, cette 6e édition aborde : - les données techniques, réglementaires et économiques relatives aux différents types de déchets, à leur gestion, à leurs filières de traitement et aux acteurs du secteur ; - les pistes de développement. Un ouvrage indispensable aux élus des collectivités locales, aux chefs d'entreprise et aux éco-industriels et une référence utile aux étudiants du domaine.