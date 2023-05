Carrelage et sous-couche isolante. Prescriptions techniques et recommandations pratiques, 2e édition

Ce guide aidera le lecteur à choisir un type de pose, à considérer ses caractéristiques, la nature et l'état du support, les propriétés du revêtement et la dimension des carreaux ainsi que les contraintes liées à la sollicitation et à la destination de l'ouvrage. Ce guide expose de façon très illustrée toutes les étapes de mise en oeuvre de la pose collée de carrelage en travaux neufs et la pose scellée de revêtements de sol en intérieur et extérieur. Cette deuxième édition prend en compte les dernières dispositions des normes NF DTU 52. 1 et 52. 2