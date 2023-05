Des imagiers illustrés dans un petit format avec poignée, pour que bébé puisse l'emporter partout ! Les imagiers sont souvent la première approche de l'enfant avec le monde des livres. Les images l'aident à développer son sens de l'observation et les mots enrichissent son langage. Les photographies apportent également une dimension réaliste appréciée par les bébés et leurs parents. Avec sa poignée et son petit format, cet imagier sur le thème d'une journée à la mer plaira aux tout-petits qui gagnent en indépendance.