Philosophies du sens

" Pourquoi y a-t-il du sens, et non du non-sens ? ", demandait Schelling. Autrement dit, qu'est-ce en fait que le sens lorsqu'il ne porte pas sur des énoncés, mais sur les choses, les événements en tant que nous les vivons ? En parcourant la philosophie contemporaine, on cherche ici à cerner comment le sens est devenu une catégorie directrice de la philosophie de l'idéalisme à la phénoménologie, aux philosophies de la vie, de l'existence, de la culture, à la psychanalyse.