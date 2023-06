Le Jeu de l'assassin

Vitala Salonius est un assassin surentraîné et une femme aussi attirante que dangereuse oeuvrant pour la libération de son peuple. Sa mission : séduire l'empereur avant de lui porter le coup fatal. Dirigeant d'un pays au bord du chaos, Lucien Florian Nigellus ne baisse jamais sa garde. Sa vie étant menacée à chaque instant, il ne peut se le permettre, même devant cette éblouissante courtisane de passage au palais. Pourtant, Vitala pourrait bien le distraire un instant de ses préoccupations - et combler d'autres besoins... Un assassin n'a pas le droit de succomber à sa proie, Vitala le sait depuis l'enfance. Or Lucien ne ressemble pas au tyran sanguinaire qu'elle s'est imaginé. Prise entre ses convictions et un sentiment plus trouble, Vitala hésite. A qui ira sa loyauté ? "Une formidable nouvelle voix de la Fantasy romancée. Raby a un véritable don de conteuse". RT Book Reviews