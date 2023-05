Yoga de l'harmonie pour le corps et l'esprit

15 séances de yoga thérapeutique pour prendre en charge des maux physiques et émotionnels courants. Le yoga thérapeutique combine les différentes composantes du yoga et de l'ayurvéda, la médecine holistique indienne. Les séances proposées dans ce livre permettront au corps et à l'esprit de retrouver leur harmonie originelle et de prévenir/soulager divers maux, parmi lesquels : le stress et l'anxiété ; les problèmes de circulation sanguine ; les troubles intestinaux ; le manque de souplesse ; la faiblesse du système immunitaire ; les difficultés à se concentrer ; le manque de confiance en soi. Chacune de ces séances thématiques inclut des postures, des pranayamas (respiration), des visualisations et des méditations qui vont permettre de venir travailler en profondeur le corps et ses blocages. Des conseils tirés de l'ayurvéda permettent également d'adapter son alimentation et son hygiène de vie afin d'aller, jour après jour, vers plus d'harmonie entre le corps et l'esprit.