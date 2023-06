Diane l'ensauvagée

Depuis l'accident, Diane Fayard et son frère Basile vivent seuls dans le domaine familial, un havre de paix en pleine nature. Dans cet écrin vert, la vie aurait pu se dérouler avec tranquillité si un homme n'était pas présent : Garou. Ennemi juré de la famille Fayard, ce patron de scierie aussi violent que cruel ne cesse de dicter ses lois. Chasse ultra intrusive, braconnage de forêt, intimidation et chantage sont le seul langage qu'il connaît. Entre lui et les deux jeunes Fayard, il ne manquerait qu'une étincelle pour que tout s'embrase. Alors, lorsqu'un matin Basile découvre que l'immense bois de la propriété familiale a été coupé dans la nuit, le feu qui couvait explose et va plonger les deux jeunes gens dans une spirale de violence.