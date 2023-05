La trilogie de la violence. Intégrale

De France en Algérie, du Canada au Brésil en passant par l'Ukraine, Frank Sharko et Lucie Henebelle poursuivent les responsables de meurtres effroyables, perpétrés au nom de la Science ou d'idéologies douteuses. Ce duo de choc travaille désormais ensemble pour le meilleur et pour le pire, La Trilogie de la violence rassemble leurs trois premières enquêtes. Le commissaire Frank Sharko est un flic quarantainaire et schizophrène, meurtri par ses expériences professionnelles, mais aussi personnelles. C'est dans "Le Syndrome [E]" qu'il est associé pour la première fois à l'enquêtrice Lucie Henebelle, tout aussi cabossée par la vie. De France en Algérie, du Canada au Brésil en passant par l'Ukraine, le couple poursuit les responsables de meurtres effroyables, qu'ils soient perpétrés au nom de la Science ou d'idéologies d'un passé encore vivace. Approchant souvent le danger de trop près, rien ne leur est épargné... Ce duo de choc travaille désormais ensemble pour le meilleur et pour le pire, La Trilogie de la violence rassemble leurs trois premières enquêtes.