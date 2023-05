Le Belline astrologique

Conçu par le Mage Edmond, le Belline est un oracle astrologique, dont la structure prend le ciel pour témoin. Ce coffret présente les 53 cartes de l'oracle Belline, revisitées par Marc Neu dans un style plus actuel, tout en respectant son esprit et son symbolisme originels. Dans le livre d'accompagnement tout en couleurs, vous apprendrez à identifier les familles des cartes au travers des planètes, selon une approche respectueuse de la Tradition. Vous découvrirez comment pratiquer la coupe, une méthode de tirage rapide, mais aussi les subtilités du tirage astrologique pour répondre à toutes vos questions. Ainsi, au fil de la pratique, vous comprendrez le rôle et l'influence du zodiaque pour affiner votre interprétation.