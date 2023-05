Histoires à lire avec Papi et Mamie

5 jolies histoires sur l'amour entre des enfants et leurs grands-parents ! Voici un recueil avec cinq histoires joliment illustrées sur la relation enfants-grands-parents, dans cinq familles différentes : Le gâteau aux doigts de Papi, Les fiers jardiniers de Papi et Mamie, Mamie Zoé, Mamilou et la souris, Papi pirate. Des histoires pleines de tendresse qui font écho au quotidien des petits pour partager un joli moment de complicité avec son petit-fils ou sa petite-fille. Dans la même collection : Mes histoires à lire avec Papa, Mes histoires à lire avec Maman