L'Eblouissement des petites filles

"Comme j'ai hâte, comme j'ai hâte d'arriver à cet âge où l'on n'est plus trop jeune". Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Sauf cet été, puisque Océane a disparu. Justine la connaît de vue, elles sont dans le même lycée. Sa disparition prolongée donne à ce début d'été qui ne promettait qu'ennui une couleur trouble. Son absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir loin d'ici, seule ou avec un garçon - "comment font-elles, toutes les autres, pour trouver quelqu'un ? ". Ce premier roman est un voyage au plus près de la vérité d'un âge qui ne transige avec rien, et nous rappelle avec quelle intensité, adolescents, nous rêvions et désirions.