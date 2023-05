Le cycle de Syffe Tome 3 : Les chiens et la charrue

En fuite, plus seul que jamais, Syffe erre de village en village, de bouteille en bouteille, en attendant d'en finir. Mais le destin en a décidé autrement et une rencontre opportune pousse le jeune homme sur les eaux du fleuve qui l'a vu grandir, en compagnie d'un couple de contrebandiers. Son périple à travers les primeautés de Brune le conduira à intégrer un groupe de ferrailleurs éclectiques aux ordres d'un puissant seigneur. Au coeur des manoeuvres politiques d'un pays en proie à la méfiance et divisé par les luttes intestines, Syffe parviendra-t-il à reprendre le contrôle de son existence ? Les chiens et la charrue poursuit Le cycle de Syffe, grande saga de fantasy portée par l'écriture puissante de Patrick K. Dewdney.