Prévenir les risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail. Des outils pour agir efficacement, 5e édition

Quelles méthodes utiliser pour évaluer les risques psychosociaux (RPS) et réaliser un diagnostic QVT ? Comment articuler les démarches d'amélioration de la qualité de vie au travail et de prévention des RPS ? Comment accompagner le changement tout en préservant la santé au travail ? De quelle manière élaborer un plan d'action et actualiser le document unique ? Quels outils de veille mettre en place ? Comment accompagner les salariés en difficulté ? Ces questions vous interpellent ? Vous êtes DRH, préventeurs, CSE, partenaires sociaux, médecin du travail ou manager ? Ce livre est fait pour vous ! Il propose un nouvel angle de lecture adapté aux organisations de toutes tailles, du secteur privé comme public et fournit les principes clés, outils et bonnes pratiques pour agir avec efficacité. Entièrement actualisée et à jour des nouvelles réglementations, cette 5e édition vous propose également de nouvelles rubriques spécifiques traitant de sujets d'actualité (harcèlement sexuel, agissements sexistes...).