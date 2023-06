Les petits chaudrons d'Arlette Grimm - Agenda Witchy 2023-2024

Retrouvez Arlette Grimm, ses chaudrons, son univers et sa magie blanche pour une top-organisation qui traverse les saisons ! Avec cet agenda semainier enrichi de conseils, notes et astuces witchy, vous allez chouchouter la sorcière organisée qui est en vous ! C'est l'outil idéal pour apporter un peu de magie à chaque jour de l'année avec : - 1 semaine par double-page pour noter et retrouver en un clin d'oeil tous vos rendez-vous, deadlines et autres anniversaires à ne pas oublier ! - Des focus hebdos de rituels incontournables : magie protectrice, purificatrice, du jardin, des fourneaux... - Un rappel de chaque fête, sabbat et autres célébrations witchy pour ne jamais oublier de s'y préparer et de les célébrer ! - Des double-pages d'ouvertures de mois riches en rappels primordiaux tels que les correspondances de couleurs magiques, les associations de plantes et intentions, les influences des phases de la Lune... - Un petit signet pour toujours être à la bonne page ! De septembre 2022 à août 2023 : pour une année au rythme de vos rituels favoris !