Agenda Move Your FIT

Retrouvez dans cet agenda : En début d'ouvrage : les points clés de la méthode et comment les appliquer dans son quotidien (Faire ses 4 séances de sport par semaine ; Penser à s'hydrater ; L'équilibre alimentaire, une question de proportion ; Mastiquer longuement les aliments ; Bien choisir ses aliments ; Dormir suffisamment ; Visualiser sa réussite ...) Pour chaque mois : -Une vue d'ensemble pour repérer les dates importantes du moiset noter les anniversaires, déplacements ... -L'objectif visé avec des une phrase de motivation pour garder le cap ! -Des recettes gourmandes et healthy adaptées à la saison. -Une double page par semaine avec une to-do list pour faire ses courses, -et des emplacements pour noter chaque jour ses rendez-vous, événements ... , mais aussi son activité physique, ses repas et son ressenti. - Un bilan mensuel pour faire le point sur son ressenti, les nouvelles habitudes acquises, les éventuelles difficultés...