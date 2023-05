Mon cahier de vacances de la 6e à la 5e. 11-12 ans

Un cahier de vacances complet pour réussir son entrée en 5e - Des exercices malins aux consignes soignées et adaptées - Des corrigés détachables et des fiches-mémos visuelles Et pour s'amuser intelligemment ! - Une grande énigme à résoudre - Des jeux, des gages, des défis - Des pages découvertes Créé par des enseignants, adopté par les enfants et les parents !