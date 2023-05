Zone Fantôme Tome 2

Un père obsédé par la poussière vit avec son enfant et deux femmes de ménage chargées de repousser inlassablement ce "démon noir", un jeune étudiant décide de retourner dans son village d'enfance et y découvre des maisons abandonnées remplies d'étranges machines et peuplées de personnages fantomatiques, la fratrie Hikizuri convainc une jeune femme de séjourner sous son toit pour déchiffrer le mal qui la hante, un marais envahi de tortues possédées par les âmes de villageois morts lors d'une terrible inondation... Traversez de nouveau les frontières de l'étrange avec Junji Ito pour guide, dans ce deuxième recueil entièrement inédit. Cette édition bénéficie d'une préface d'exception par Olivier Ledroit et d'une analyse en fin d'ouvrage par Morolian, spécialiste francophone de Junji Ito.