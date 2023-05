Aravis, les plus belles randonnées

Les plus belles randonnées pour découvrir le massif des Aravis, des doux alpages verdoyants aux crêtes aériennes et aux pointes acérées. Le massif haut-savoyard des Aravis est situé entre le massif des Bornes qui domine le lac d'Annecy et les vallées de l'Arve et du val d'Arly. Parfaitement ordonné, il aligne du sud-ouest au nord-est ses multiples combes parallèles, qui chacune proposent un caractère différent. Le contraste est assez saisissant entre ces combes verdoyantes et accessibles et les sommets rocheux qui présentent le plus souvent un final escarpé. Les villages stations restent de taille raisonnable avec une architecture typique de chalets anciens ou récents, construits selon la technique de poteaux/poutres. La fabrication de fromages AOP comme le chevrotin ou le reblochon complètent ce tableau idyllique. En somme, que des ingrédients réjouissants pour réussir vos vacances ou sorties dans une montagne à vaches, mais pas que... Après le succès rencontré par leurs précédents ouvrages sur le massif, Catherine et Gilles Lansard ont déniché de nouveaux itinéraires afin d'enrichir cette nouvelle édition actualisée et mise à jour. Les quatre treks de 2, 4, 5 et 8 jours complètent merveilleusement cette offre des plus belles randonnées à la journée et seront l'occasion de vous imprégner encore plus des lieux. Les fiches pdf au format smartphone de chaque randonnée sont téléchargeables grâce aux QR-Code imprimés dans l'ouvrage.