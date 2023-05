Rule Breaker

Pourquoi respecter les règles ? Les briser est bien plus excitant... Etre l'héritier d'une famille aussi célèbre qu'adulée présente des avantages et des inconvénients. Avantage : Atticus est en passe de devenir l'homme le plus riche et le plus puissant des Etats-Unis. Inconvénient : s'il veut toucher son héritage, il doit avant tout se marier et fonder une famille. Mais se laisser dicter sa conduite n'a jamais été dans ses habitudes. Aussi Atticus a-t-il vite trouvé un moyen de changer les règles du jeu. Dix millions de dollars en échange d'un mariage et d'un héritier, voilà l'offre indécente qu'il a faite à Ophelia. Avantage n° 1 : cette serveuse fauchée ne correspond pas le moins du monde aux exigences de son père. Avantage n° 2 : il rêve de la revoir depuis la nuit torride qu'ils ont passée ensemble. Inconvénient : elle non plus n'a pas pour habitude d'obéir gentiment. De quoi corser la partie... ou la rendre encore plus exaltante. A propos de l'autrice L'art a toujours eu une place importante dans la vie de K. I. Lynn, que ce soit à travers la musique, la peinture ou encore la céramique. Mais, depuis qu'elle a découvert l'écriture, ce hobby est devenu une véritable passion. Appréciée pour son imagination débordante et son style percutant, elle donne enfin vie aux personnages qu'elle imagine depuis toujours.