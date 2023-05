Abigaël Tome 2

Septembre 1953. Une violente tempête s'abat sur la vallée des Eaux-Claires, comme un mauvais présage. Un arbre tombe sur le toit de la maison où Belle, la fille d'Abigaël et d'Adrien, est prise d'une forte fièvre et délire. Très inquiets, ses parents comprennent vite que leur enfant a été victime d'une vision, sans doute épouvantable. Bientôt accueillis au Moulin du Loup, sous l'aile tutélaire de Claire, leur voisine et amie, le jeune couple va connaître de nouvelles difficultés. De mystérieux incidents ont lieu, qui mettent les nerfs de tous à rude épreuve. Au cours de l'automne, les ombres s'accumulent sur les habitants du moulin, que le bonheur semble peu à peu déserter. Lorsque resurgit un terrible drame du passé, Abigaël doit une nouvelle fois voler au secours des siens. Heureusement, Gabriel, un "envoyé du Ciel" , veille sur la messagère des anges et sur sa fille. Mais cela suffira-t-il à endiguer une poignante tragédie ?