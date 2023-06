Buck Danny - Buck Danny contre Lady X

Pour la première fois, les planches originales et indications de couleurs du mythique Buck Danny contre Lady X sont reproduites en fac-similés, au format original ! Buck Danny contre Lady X a été prépublié dans Spirou de février à août 1956 et est paru en album en 1958. Il s'agit de la première rencontre entre l'athlétique aviateur et la Lady X qui deviendra son adversaire favorite !