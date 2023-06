Les serpents. Mystérieux et étonnants. Mystérieux et étonnants

Il existe près de 4 000 espèces différentes de serpents réparties sur l'ensemble des continents, à l'exception de l'Antarctique. D'une manière générale, quel que soit l'endroit sur terre, ils ont une mauvaise réputation, tant ils nous effraient. Or, en réalité, seules 200 espèces sont capables de tuer ou de blesser gravement un humain. Des Leptotyphlops à peine plus gros qu'un ver de terre, aux énormes pythons, les serpents se déclinent dans toutes sortes de comportements, motifs et couleurs, allant du turquoise, au jaune, vert, noir, marron... Contrairement à ce que l'on croit, ces reptiles à sang froid ont très peur de nous et cherchent constamment à nous éviter. Mais quand on parvient à les observer, sans les effrayer, on découvre un animal arborant des couleurs chatoyantes, évoluant dans une extraordinaire symbiose avec la biodiversité qui l'entoure et parfois, à l'aspect aussi surprenant que séduisant ; à l'instar de la vipère tanzanienne Atheris ceratophora, dont les yeux surplombés de majestueuses écailles, évoquent les cils d'une star de cinéma. Un très beau livre, aux photographies aussi surprenantes que belles, qui renouvelle totalement notre perception du serpent !